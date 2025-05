CENA INDEPENDENTE

Primeira edição do CULTURAMA reúne música, arte visuais e solidariedade no Rio Vermelho

Evento acontece neste domingo (18), a partir das 15h, no Discodelia Pub

Luiza Gonçalves

Publicado em 13 de maio de 2025 às 13:53

Crédito: Divulgação/Max

Acontece neste domingo (18), a partir das 15h, a primeira edição do CULTURAMA, no Discodelia Pub, no Rio Vermelho. O evento de música, arte e cultura promoverá um encontro de bandas independentes, artistas visuais da cena local e ações de solidariedade, criando uma experiência cultural viva, urbana e transformadora. >

“A proposta é reunir um público diverso, engajado e apaixonado por cultura alternativa — e fortalecer a cena com a participação de artistas, bandas e parceiros que acreditam no poder da arte como ferramenta de impacto social”, explica a organização do evento.>

Na tarde de domingo, as atrações musicais serão as bandas de rock soteropolitanas Intra, Demo Tape e Covel, juntamente com uma feira de artes que reunirá oito artistas visuais. O CULTURAMA promove ainda a arrecadação de alimentos, que serão doados para instituições que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade.>