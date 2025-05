FOLIA

Salvador Fest anuncia as primeiras atrações

Léo Santana, Tony Salles, Flavinho Pagodart e Matuê estão confirmados

Osmar Marrom Martins

Publicado em 13 de maio de 2025 às 15:49

Léo Santana, Tony Salles, Flavinho e Matuê Crédito: Divulgação

Depois de confirmar a edição de 2025 e divulgar a data, o Salvador Fest – uma das festas mais tradicionais do calendário de eventos da cidade, acabou de anunciar as primeiras atrações que estarão presentes. A festa volta este ano, depois de uma parada para reformulação, acontecendo no dia 14 de setembro e as vendas já estão abertas.>

Os primeiros nomes confirmados prometem sacudir tudo e vão chegar na edição de 2025 misturando ritmos. Entre as atrações já confirmadas estão: o pagode do GG Léo Santana, o swing do pai Tony Salles, a quebradeira inconfundível da banda Pagodart, liderada pelo cantor Flavinho, e o trap de Matuê, que retorna ao Salvador Fest com sua pegada única.>

Os ingressos para o Salvador Fest estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site. O Salvador Fest contará três setores: Arena, Camarote Open Bar e FrontBack – onde o público tem vista privilegiada para o palco e poderá ver os artistas mais de perto.>