EVENTO

Salvador Fest retorna dia 14 de setembro depois de uma parada para reformulação

A produção vai divulgar brevemente o local e as atrações da festa

Osmar Marrom Martins

Publicado em 12 de maio de 2025 às 13:47

Salvador Fest Crédito: Divulgação

Depois de uma parada para reformulação, o Salvador Fest edição 2025 será realizado da edição de 2025 e divulgar no dia 14 de setembro. O evento leva assinatura da Salvador Produções que promete anunciar brevemente o local e as atrações. A novidade foi confirmada pelo CEO da produtora, o empresário Marcelo Brito que também é um dos socios do Festival de Verão da Rede Bahia. >

“O Salvador Fest sempre foi uma festa que reuniu todas as tribos em um só lugar. Durante mais de 15 anos, recebemos alguns dos maiores nomes da música local e nacional, promovendo um verdadeiro encontro de ritmos. O retorno do Salvador Fest em 2025 vai marcar e vamos entregar uma festa linda, única e cheia de experiências, do jeito que o público baiano merece.”, comentou Marcelo Britto, CEO da Salvador Produções. >

Durante as suas edições o Salvador Fest recebeu nomes como Ivete Sangalo, Léo Santana, Igor Kannário, Xanddy Harmonia, Ludmilla, Anitta, Belo, Parangolé, Oh Polêmico, O Kannalha e muitos outros já foram responsáveis por levar alegria e muita música para o público. Segundo os organizadores, A edição de 2025 promete ser uma edição especial e que vai marcar o retorno da festa, que sempre foi uma das mais esperadas do público, em grande estilo e com experiências únicas. >