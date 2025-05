GRATUITO

Festival de dança ocupa Caixa Cultural Salvador

Tabuleiro de Dança acontece de quarta (14) a domingo (18)

Doris Miranda

Publicado em 13 de maio de 2025 às 07:00

O espetáculo De Dentro, da Jorge Silva Cia de Dança, será apresentado no sábado (17) Crédito: André Frutuôso/divulgação

A Caixa Cultural Salvador será palco, a partir de quarta (14), do Tabuleiro de Dança, que reúne diversos espetáculos com expressões corporais diferentes, saberes ancestrais e resistência artística. Em 2025, o projeto celebra quase duas décadas de atuação dedicada à democratização do acesso à dança e à valorização de artistas. >

Nesta edição, o projeto reafirma sua identidade como espaço de formação, visibilidade e ação sociocultural por meio da dança. As linguagens contempladas vão da dança afro-brasileira às danças urbanas e contemporânea, passando pela valsa, quadrilhas juninas e dança do ventre. >

“Buscamos contribuir para a profissionalização de artistas, grupos e coletivos da dança de diversas regiões da Bahia e do Brasil, promovendo a interação entre territórios periféricos e centrais”, destaca o coordenador geral do Tabuleiro da Dança, Jorge Silva. As oficinas de formação começam no dia 14 e os espetáculos, na sexta (16).>