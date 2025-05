ESTADO NEGRO

Festival gratuito celebra cultura afrodiaspórica em Salvador

Evento será realizado no Dia da África

Acontece no dia 25 de maio o festival "Áfrika Viva na Bahia: Tradição, Resistência e Futuro em Movimento", em Salvador. O evento é uma celebração ao Dia da África e será realizado das 10h às 20h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.>