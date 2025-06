POLÍTICA

Bolsonaro presta depoimento sobre atuação de Eduardo nos EUA

Investigação foi aberta pela Procuradoria-Geral da República (PGR)

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento nesta quinta-feira (5) em um inquérito que apura a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Data foi marcada pela Polícia Federal. >

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu investigação após ver indícios de que Bolsonaro tenha sido beneficiado pelas ações do filhos. De acordo com a PGR, o ex-presidente declarou que ajudaria a bancar a estadia filho nos Estados Unidos. >

O filho do ex-presidente é investigado por crimes como obstrução de Justiça, organização criminosa, ameaça ao Estado democrático de direito e coação. Ele é suspeito de tentar influenciar o governo norte-americano a impor sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). >

A PGR quer esclarecer se houve envolvimento direto o apoio de Bolsonaro nas estratégias do filho para pressionar o STF. Por isso, Moraes determinou que Bolsonaro prestasse depoimento à Polícia Federal. Essa decisão teria deixado o entorno de Bolsonaro bastante apreensivo, com receio de que Moraes possa ordenar a prisão preventiva do ex-presidente, até mesmo em flagrante, ou bloquear seus bens.>