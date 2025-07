DECISÃO

Moraes diz que Bolsonaro cometeu 'irregularidade isolada' e não determina prisão

Ex-presidente foi advertido e terá que continuar obedecendo medidas cautelares

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (24) não converter as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão preventiva, apesar de reconhecer uma violação pontual das regras estabelecidas. >

Segundo Moraes, houve um descumprimento isolado da determinação que proíbe Bolsonaro de usar redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros. A infração motivou um pedido de explicações da defesa, feito na última segunda-feira (21), após suspeitas de que o ex-presidente estaria contornando a medida por meio de entrevistas ou aparições públicas com conteúdo posteriormente compartilhado on-line.>

Na resposta às alegações da equipe jurídica de Bolsonaro, Moraes declarou que, "por se tratar de irregularidade isolada" e diante da afirmação da defesa sobre a "ausência de intenção" em descumprir as medidas, optou por manter as restrições já aplicadas. No entanto, deixou claro que novos episódios de desrespeito resultarão em prisão preventiva imediata.>