POLÍTICA

Senadora culpa Eduardo Bolsonaro por tornozeleira no pai e critica atuação nos EUA: 'Moleque'

Margareth Buzetti apoiou Jair Bolsonaro em 2022, mas agora critica postura do filho

A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) fez duras críticas a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por sua atuação nos Estados Unidos. Segundo ela, as declarações do deputado federal licenciado contribuíram diretamente para a imposição da tornozeleira eletrônica ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. >

"É um abuso o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos EUA. Com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque", disse a parlamentar nesta terça-feira (22). Ela ainda destacou que Eduardo gravou vídeos admitindo negociar tarifas, o que, na visão dela, agravou a situação. "De que adianta mudar agora? Está gravado.">