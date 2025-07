REPERCUSSÃO

Eduardo comenta restrições a Bolsonaro e diz que Moraes 'dobrou aposta'

Deputado licenciado acusa Moraes de retaliar vídeo de agradecimento ao presidente dos EUA

Carol Neves

Publicado em 18 de julho de 2025 às 10:40

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu publicamente às medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, as restrições teriam sido uma resposta direta ao vídeo divulgado por seu pai agradecendo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. >

Em publicações nas redes sociais nesta sexta-feira (18), Eduardo afirmou que Moraes “dobrou a aposta” após Bolsonaro tornar pública uma carta de apoio enviada por Trump. No documento, o norte-americano classificou o julgamento em curso contra o aliado brasileiro como parte de um “sistema injusto” e pediu o fim imediato do processo.>

A fala de Eduardo foi feita tanto em português quanto em inglês. Em uma das postagens, ele marcou diretamente o perfil de Trump no X (antigo Twitter), sugerindo que a decisão de Moraes foi motivada pelo gesto de agradecimento do ex-presidente brasileiro ao norte-americano. “Alexandre de Moraes redobrou a aposta e, depois do vídeo de Bolsonaro para @realDonaldTrump, ordenou a prisão de @jairbolsonaro para hoje”, escreveu.>

Apesar de não ter sido decretada prisão, o STF impôs diversas restrições ao ex-presidente. Entre as medidas estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, proibição de acessar redes sociais, recolhimento domiciliar das 19h às 7h e nos fins de semana, e vedação de qualquer contato com embaixadores, diplomatas, outros investigados e réus. Bolsonaro também está proibido de se aproximar de embaixadas e, segundo Eduardo, não pode sequer se comunicar com ele, seu próprio filho, que também é investigado.>

Bolsonaro e Eduardo 1 de 8

As medidas foram determinadas no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro e na sede do Partido Liberal, em Brasília. Ele é réu no Supremo por suposta tentativa de golpe de Estado. Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais no processo, abrindo caminho para o julgamento.>