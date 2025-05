APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Descontos indevidos do INSS serão reembolsados a partir de julho; veja quem receberá primeiro

INSS pode ter que fazer reembolso de até R$ 1 bilhão

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos indevidos nos benefícios vão começar a receber os valores de volta a partir do mês de julho. A informação foi dada pelo presidente da autarquia, Gilberto Waller Junior, em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (30). >