JIREH EXPERIENCE

Alcione cancela show em evento corporativo de Alagoinhas

Equipe da cantora alega razões contratuais

Tharsila Prates

Publicado em 29 de maio de 2025 às 21:55

Alcione recebe título de cidadã baiana na Alba Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

A cantora Alcione, a Marrom, cancelou um show corporativo que faria durante o prêmio Jireh Experience, em Alagoinhas, no nordeste da Bahia. Em um comunicado no Instagram, a equipe da artista informou que a apresentação está cancelada por "razões contratuais não concluídas".>

“Em nome das empresas O Guarany Produções e Marrom Music, representantes da artista, temos o dever de notificar que o show corporativo que seria realizado pela cantora Alcione em Alagoinhas/BA, no espaço Maria Flor, durante o evento 'Troféu Jireh Experience Melhores do Ano', no próximo sábado dia 31/05, está cancelado por razões contratuais não concluídas. Naturalmente, a artista teria o maior prazer em encontrar os fãs dessa localidade e de um estado que ama e no qual foi recentemente honrada com o título de 'cidadã baiana'", informa o comunicado.>

Nos canais oficiais, o Troféu Jireh Experience Melhores do Ano é descrito como o maior evento empresarial no Norte e Nordeste. "É onde as maiores empresas, os mais influentes empresários e os grandes nomes do mercado se reúnem para celebrar o sucesso em grande estilo.">

Na programação, está prevista a presença do ator Oscar Magrini e da jornalista Milena Barreto, no palco; show internacional de Thais Seliger, cover oficial de Mariah Carey; e "encerramento apoteótico com Alcione, a eterna Marrom, dona de uma das vozes mais potentes do país".>