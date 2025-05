OPORTUNIDADE

Marinha abre concurso com 400 vagas para técnico de nível médio

Inscrições poderão ser realizadas entre os dias 2 de 15 de julho

A Marinha do Brasil (MB) anunciou a abertura de um concurso público com o objetivo de preencher 400 vagas do Corpo Auxiliar de Praças (CAP). As oportunidade são para técnicos de nível médio de diferentes áreas do conhecimento. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 2 de 15 de julho. O Curso de Formação de Cabo (C-FCB) para a carreira do CAP será realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro (RJ)>