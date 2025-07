VEJA IMAGENS

Veja como fica o acesso a Simões Filho com interdição na alça da BR-324

Dois novos retornos na rodovia vão ajudar no período em que obras de duplicação alteram funcionamento

A duplicação da rodovia BA-093 , em Simões Filho, vai provocar a interdição temporária da alça de acesso da BR-324, no sentido Feira de Santana–Salvador, a partir da próxima segunda-feira, 21 de julho. A medida faz parte da segunda etapa das obras realizadas pela Concessionária Bahia Norte, com autorização da AGERBA, e tem previsão de durar até 60 dias. >

A interdição ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, podendo se estender para os sábados. O bloqueio será necessário para viabilizar a construção de um novo retorno no início do km 0 da BA-093, próximo à entrada da rodovia pela BR-324.>

Um segundo retorno será implantado no km 2,6, após a Avenida Washington Luís, nas imediações da região conhecida como "Sucão". As alterações fazem parte de uma demanda apresentada por moradores da região e visam melhorar a fluidez do tráfego e a segurança viária no trecho urbano da rodovia.>