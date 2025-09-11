Acesse sua conta
Festival de Jazz do Capão acontece nos dias 19 e 20 de setembro

Evento chega à 12ª edição com atrações regionais, nacionais e internacionais

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:10

Atrações do Festival do Capão
Atrações do Festival do Capão Crédito: Divulgação

A 12ª edição do Festival de Jazz do Capão está marcada para os dias 19 e 20 de setembro. O evento acontece no Circo do Capão, em Palmeiras, na Chapada Diamantina, a 440 km de Salvador. A programação inclui seis shows com artistas regionais, nacionais e um internacional, além de workshops.

A abertura na sexta-feira (19) fica por conta da Mostra UFBA, apresentando o pianista e compositor baiano Tito Pereira em quarteto. A noite segue com a carioca Joana Queiroz no sax e clarinete, que convida os músicos Antonio Fischer-Band, Bruno Aguilar, Marcos Santos e Sergio Krakowski, e se encerra com o baterista e compositor soteropolitano Tedy Santana.

No sábado (20), a Mostra Capão apresenta os grupos regionais Vozes de Raiz e Evapora. As apresentações seguem com Luíza Britto e o Trio Cravo e Canela, com participação especial do guitarrista Tarcísio Santos seguido de show da cantora e compositora baiana Luiza Britto. A espanhola Antonio Lizana fecha a noite com apresentação que une flamenco e jazz.

Além da música, o festival oferece três workshops gratuitos. Na sexta (19), serão ministradas oficinas de “Dança Flamenca” com El Mawi de Cádiz, às 14h, e de “Canto Flamenco” com Antonio Lizana, às 15h30, no Coreto da Vila. No sábado (20), Tedy Santana comanda o workshop “Tambor vai chegar”, às 14h.

O evento também terá coleta seletiva de resíduos sólidos e a venda de merchandising do Festival, como camisas e canecas com reversão de 100% do lucro para essas instituições parceiras como Comissão de Festeiros de São Sebastião e a Escola Comunitária Brilho do Cristal.

Para o idealizador e curador artístico, Rowney Scott, o Festival tem em sua essência, a música e a consciência ambiental. “Temos como premissa a defesa da inclusão social, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento sustentável. Vivemos tempos difíceis, onde uma parte considerável da humanidade tende para movimentos de isolamento, de exclusão e de violência ideológica. É importante estarmos conectados para não permitir que esse retrocesso civilizatório se torne irreversível”, disse.

Confira a programação completa

19/09 (sexta-feira)

Workshops – Coreto da Vila

14h Dança Flamenca com EL Mawi de Cádiz

15h30 Canto Flamenco com Antonio Lizana

Shows – Circo do Capão – às 19h

Mostra UFBA – Tito Pereira

Joana Queiroz (RJ) convida Antonio Fischer-Band, Bruno Aguilar, Marcos Santos e Sergio Krakowski

Tedy Santana (BA)

20/09 (sábado) – às 19h

Wokshop – Coreto da Vila

14h – Tambor vai chegar com Tedy Santana

Shows – Circo do Capão – às 19h

Mostra Capão – Evapora & Vozes de Raiz

Luiza Britto & Trio Cravo e Canela (BA) com participação especial de Tarcísio Santos

Antonio Lizana Quinteto (Espanha)

