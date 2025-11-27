POLÊMICA

Projeto de deputado propõe criação do “Dia do Orgulho Heterossexual" na Bahia

Data seria comemorada anualmente em 17 de junho

Esther Morais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:34

Dr. Diego Castro é o autor da proposta Crédito: Ascom Alba

O deputado Dr. Diego Castro (PL) apresentou, na quarta-feira (26), o Projeto de Lei 26.055/2025, que institui o “Dia do Orgulho Heterossexual” na Bahia. A proposta tramita na Assembleia Legislativa do Estado (Alba).

Conforme o ofício, a data será comemorada anualmente em 17 de junho, com o objetivo de promover ações educativas e culturais voltadas ao fortalecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito à cultura predominante e da liberdade individual, reconhecendo que as pessoas heterossexuais também merecem pleno respeito e valorização, em igualdade com todas as demais orientações sexuais.

Assim, o Poder Executivo deverá, por meio de seus órgãos e entidades competentes, apoiar, incentivar ou realizar atividades alusivas ao tema, tais como palestras, campanhas informativas, eventos culturais e iniciativas de valorização do respeito mútuo. Se aprovado, o projeto entra em vigor na data de publicação.

O autor da proposta ressaltou que a iniciativa “não tem qualquer intenção de estabelecer ou reforçar preconceitos, tampouco se propõe a criar antagonismos entre grupos sociais. Pelo contrário, fundamenta-se no princípio da igualdade previsto no art. 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos merecem igual consideração e respeito - inclusive para manifestar, afirmar e celebrar suas identidades individuais”.

“Da mesma forma que existem datas reconhecidas para a valorização de diferentes orientações sexuais, como forma legítima de expressão, visibilidade e liberdade, entende-se que as pessoas heterossexuais também têm o direito de celebrar sua própria identidade dentro de um ambiente democrático e de convivência pacífica", defendeu.

O parlamentar ainda justificou que há cidadãos heterossexuais que, ao manifestarem suas opiniões, crenças ou valores - especialmente ligados à família, à tradição ou à cultura predominante - sentem-se, por vezes, injustamente criticados, incompreendidos ou até constrangidos no debate público.