Disney traz show natalino com atrações gratuitas pela primeira vez no Brasil

Apresentação terá parque mágico, sessões de filmes e apresentações musicais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:10

Disney confirma parque gigante de 78 mil m² no Brasil com estreia marcada para antes do Natal
Disney confirma parque no Brasil com estreia marcada para antes do Natal Crédito: Divulgação

A Disney vai trazer pela primeira vez ao Brasil um espetáculo oficial de Natal. O Parque Barigui, em Curitiba, recebe entre os dias 5 e 23 de dezembro o “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, que integra a programação natalina da capital paranaense.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, o evento reunirá atrações gratuitas ao ar livre, sessões especiais de cinema e um show inédito inspirado no universo da Disney.

O Disney+ Open Air exibirá gratuitamente animações e clássicos do estúdio em três horários: 9h30, 15h e 19h. As sessões ocorrerão na península do lago do Parque Barigui, ao lado do pavilhão.

Veja fotos de celebridades nos parques da Disney

TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
Lore Improta abre álbum de fotos na Disney, em Paris: 'Meu presente de Dia das Crianças' por Reprodução/Instagram
Lore Improta abre álbum de fotos na Disney, em Paris: 'Meu presente de Dia das Crianças' por Reprodução/Instagram
Marcus Buaiz e filho na Disney por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e filho na Disney por Reprodução / Instagram
1 de 6
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram

O espaço também contará com o Parque Mágico, que terá cenários interativos, túnel de luz na pista de caminhada e esculturas do Mickey. Uma árvore de Natal de 35 metros, equipada com mais de 100 mil pontos de LED, completa a decoração.

A principal atração será o show criado especialmente para o público brasileiro. Mais de 30 artistas subirão ao palco com trilha original, figurinos temáticos, personagens da Disney e efeitos especiais.

As apresentações ocorrerão entre 16 e 23 de dezembro, às 16h e 20h. De 19 a 23, haverá sessões adicionais às 11h. Todos os ingressos já foram esgotados.

Programação

Disney+ Open Air: sessões gratuitas de 5 a 23/12, às 9h30, 15h e 19h

Parque Mágico: atrações gratuitas de 5 a 23/12

Shows ao vivo: de 16 a 23/12, às 16h e 20h; extras entre 19 e 23/12, às 11h (ingressos esgotados)

