Selvagens à Procura de Lei toca no 30 Segundos nesta sexta

Doris Miranda
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:00
A banda cearense Selvagens à Procura de Lei chega a Salvador nesta sexta (28) para apresentar o novo álbum, o novo show e os novos integrantes para os fãs soteropolitanos no 30 Segundos Bar. Na a mesma noite, que começa às 21h, quando abre a casa no Rio Vermelho, a cantora Jany faz um pocket-show de rock, incluindo seu trabalho autoral.
Para seu show, a Selvagens convidou o baiano Jajá Cardoso, da Vivendo do Ócio, para uma participação especial. Jajá participou do disco Y cantando na música de trabalho, chamada Quando Eu Me Encontrar, gravada também com Davide Bori (guitarra) e Luca Bori (baixo). Ingressos: de R$ 45 a R$ 110