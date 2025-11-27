Acesse sua conta
Selvagens à Procura de Lei toca no 30 Segundos nesta sexta

Banda cearense convida Jajá Cardoso, da Vivendo do Ócio

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:00

Banda Selvgens à Procura de Lei
Banda Selvagens à Procura de Lei Crédito: Igor de Melo

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei chega a Salvador nesta sexta (28) para apresentar o novo álbum, o novo show e os novos integrantes para os fãs soteropolitanos no 30 Segundos Bar. Na a mesma noite, que começa às 21h, quando abre a casa no Rio Vermelho, a cantora Jany faz um pocket-show de rock, incluindo seu trabalho autoral.

Para seu show, a Selvagens convidou o baiano Jajá Cardoso, da Vivendo do Ócio, para uma participação especial. Jajá participou do disco Y cantando na música de trabalho, chamada Quando Eu Me Encontrar, gravada também com Davide Bori (guitarra) e Luca Bori (baixo). Ingressos: de R$ 45 a R$ 110

Música

