NOITE DE ROCK

Selvagens à Procura de Lei toca no 30 Segundos nesta sexta

Banda cearense convida Jajá Cardoso, da Vivendo do Ócio

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei chega a Salvador nesta sexta (28) para apresentar o novo álbum, o novo show e os novos integrantes para os fãs soteropolitanos no 30 Segundos Bar. Na a mesma noite, que começa às 21h, quando abre a casa no Rio Vermelho, a cantora Jany faz um pocket-show de rock, incluindo seu trabalho autoral.