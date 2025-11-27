Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alberto Pitta lança exposição Alafiou no MAM-BA

Mostra, que será aberta para visitação nesta sexta-feira (28), celebra 45 anos de carreira do baiano

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:00

Mostra reafirma a centralidade da cultura afro-brasileira na obra do artista baiano
Mostra reafirma a centralidade da cultura afro-brasileira na obra do artista baiano Crédito: divulgação

Quatro décadas e meia de produção do artista plástico Alberto Pitta estão reunidas na exposição inédita Alafiou, que será aberta nesta sexta-feira (28), às 17h, no Espaço Lina Bo Bardi do MAM-BA. A mostra reafirma a centralidade da cultura afro-brasileira na obra do artista baiano e destaca seu compromisso com o registro e a preservação de saberes tradicionalmente transmitidos pela oralidade.

Inspirada na máxima de Mãe Stella de Oxóssi — “o que não se registra, o tempo leva” — a exposição revela uma estética profundamente enraizada no candomblé, traduzida por Pitta em grafismos, tecidos, colagens, instalações e matrizes. Com curadoria de Daniel Rangel, diretor do Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), Alafiou reúne desenhos, peças de design, pinturas recentes e obras que dialogam com a trajetória internacional do artista, que já participou da Bienal de Sydney, da Bienal de São Paulo e da mostra O Quilombismo, em Berlim.

Exposição ocupa o Espaço Lina Bo Bardi do MAM-BA
Exposição ocupa o Espaço Lina Bo Bardi do MAM-BA Crédito: divulgação

Filho de Mãe Santinha de Oyá e referência na criação de identidades visuais de blocos como Olodum, Ilê Aiyê e Cortejo Afro, Pitta consolidou uma linguagem que atravessa o sagrado e o profano.

A exposição Alafiou integra a programação do seminário internacional Arquipélago Glissant, que acontece até sábado (29) , com atividades no MAM-BA, no Pivô Salvador e na Ufba, incluindo debates, performances e exibições de filmes dedicados à atualidade do pensamento do filósofo martinicano Édouard Glissant.

Tags:

Exposição

Mais recentes

Imagem - Selvagens à Procura de Lei toca no 30 Segundos nesta sexta

Selvagens à Procura de Lei toca no 30 Segundos nesta sexta
Imagem - Como Vecna volta em Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower comenta preparação e bastidores

Como Vecna volta em Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower comenta preparação e bastidores
Imagem - Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em dezembro de 2025

Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em dezembro de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Estrada do Derba será interditada para obras do VLT
01

Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

Imagem - Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS
02

Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS

Imagem - Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira
03

Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
04

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias