ARTES PLÁSTICAS

Alberto Pitta lança exposição Alafiou no MAM-BA

Mostra, que será aberta para visitação nesta sexta-feira (28), celebra 45 anos de carreira do baiano

Doris Miranda

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:00

Mostra reafirma a centralidade da cultura afro-brasileira na obra do artista baiano Crédito: divulgação

Quatro décadas e meia de produção do artista plástico Alberto Pitta estão reunidas na exposição inédita Alafiou, que será aberta nesta sexta-feira (28), às 17h, no Espaço Lina Bo Bardi do MAM-BA. A mostra reafirma a centralidade da cultura afro-brasileira na obra do artista baiano e destaca seu compromisso com o registro e a preservação de saberes tradicionalmente transmitidos pela oralidade.

Inspirada na máxima de Mãe Stella de Oxóssi — “o que não se registra, o tempo leva” — a exposição revela uma estética profundamente enraizada no candomblé, traduzida por Pitta em grafismos, tecidos, colagens, instalações e matrizes. Com curadoria de Daniel Rangel, diretor do Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), Alafiou reúne desenhos, peças de design, pinturas recentes e obras que dialogam com a trajetória internacional do artista, que já participou da Bienal de Sydney, da Bienal de São Paulo e da mostra O Quilombismo, em Berlim.

Exposição ocupa o Espaço Lina Bo Bardi do MAM-BA Crédito: divulgação

Filho de Mãe Santinha de Oyá e referência na criação de identidades visuais de blocos como Olodum, Ilê Aiyê e Cortejo Afro, Pitta consolidou uma linguagem que atravessa o sagrado e o profano.