FIM DA LINHA

Porto e Al-Ahly fazem duelo insano com gols brasileiros e se despedem do Mundial sem vitória

Ambos encerraram a fase de grupos com dois pontos, insuficientes para avançar às oitavas

Estadão

Publicado em 24 de junho de 2025 às 07:45

Al-Ahly e Porto ficaram no empate Crédito: Divulgação

Com chances remotas de classificação, Porto e Al-Ahly protagonizaram um confronto de tirar o fôlego nesta segunda-feira, em Nova Jersey, pela terceira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. O empate por 4 a 4 refletiu não apenas o volume ofensivo das duas equipes, mas a entrega até os minutos finais em um dos jogos mais movimentados do torneio. Pelo lado português, os brasileiros William Gomes e Pepê balançaram as redes. Abou Ali foi o grande nome egípcio, com três gols. >

Com o resultado, tanto Porto quanto Al-Ahly se despedem do Mundial sem vitórias. Ambos encerraram a fase de grupos com dois pontos, insuficientes para avançar às oitavas. O Grupo A teve o Palmeiras na liderança, com cinco pontos, seguido pelo Inter Miami, também com cinco, mas atrás nos critérios de desempate.>

O primeiro tempo foi marcado por intensidade e eficiência do time egípcio. Com marcação alta e postura agressiva, o Al-Ahly abriu o placar logo aos 14 minutos, quando Fathy desarmou Nico González na intermediária e acionou Abou Ali, que finalizou com precisão no canto. A pressão inicial surtiu efeito e colocou o time africano em vantagem.>

O Porto respondeu bem ao golpe e encontrou o empate aos 22. Rodrigo Mora, joia da equipe portuguesa, recebeu em profundidade, driblou o goleiro El Shenawy e marcou com categoria. O equilíbrio voltou momentaneamente ao placar, mas o Al-Ahly seguiu melhor e chegou a balançar as redes novamente, em gol anulado por impedimento.>

A equipe africana controlava os espaços e impunha mais ritmo. Antes do intervalo, nova investida do Al-Ahly resultou em pênalti cometido por Fábio Vieira sobre Zizo. Na cobrança, Abou Ali bateu firme e fez o segundo dele na partida, recolocando os egípcios em vantagem. O 2 a 1 ao fim da etapa refletiu uma atuação mais consistente e intensa do Al-Ahly, diante de um Porto vulnerável em sua defesa, como foi em todo o Mundial.>

Se o primeiro tempo já havia sido animado, o segundo foi absolutamente insano. O Porto precisou de quatro minutos para empatar novamente, com William Gomes - revelado pelo São Paulo - dominando com liberdade e finalizando com precisão no canto. O Al-Ahly, porém, não deu sequer tempo para a comemoração. No minuto seguinte, Abou Ali completou cruzamento na área e, sozinho, fez seu terceiro gol no jogo, recolocando os egípcios em vantagem: 3 a 2.>

Mas, o roteiro imprevisível ainda guardava mais. Aos sete, novo empate. Escanteio de Fábio Vieira e cabeceio certeiro de Samu Aghehowa, em uma sucessão de ataques que deixava o jogo totalmente aberto. A partida virou um duelo de nervos e físico, com ambos os times dando pouco valor à contenção defensiva e apostando tudo no ataque. O Al-Ahly retomou a liderança do placar aos 18, em belo chute de Ben Romdhane, aproveitando espaço generoso dado pela marcação portuguesa.>