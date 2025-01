TEMPORADA VAI COMEÇAR

Vitória se reapresenta com time alternativo para iniciar o Campeonato Baiano

Nomes menos utilizados pelo Leão no último Brasileirão reforçam a equipe

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 18:51

Léo Naldi é um dos atletas que deve se reapresentar nesta sexta-feira (3) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após 25 dias, o Vitória volta a se reapresentar nesta sexta-feira (3) para iniciar a preparação visando o Campeonato Baiano. O Leão, no entanto, disputa as primeiras rodadas da competição com um time alternativo. Os jogadores menos utilizados pelo Leão no último Brasileirão reforçam a equipe, que será comandada por Thiago Carpini.



Composta por atletas da base rubro-negra, reforços e outros jogadores, parte do elenco volta à Toca do Leão já nesta semana. A estreia do Vitória na temporada vai contar com o meia Pablo e os volantes Léo Naldi e Dionísio, que retorna de empréstimo do Brusque para reforçar o time. Além da dupla, Caio Vinícius teve o contrato renovado para o período do estadual.

Entre os jogadores que atuaram pelo Itabuna em 2024, os atacantes Luís Miguel e Lawan e o volante Edenilson devem ganhar minutos na competição. A lista de formados no Leão ainda conta com o zagueiro Andrei, o lateral-esquerdo Riquelme o lateral-direito Emerson e o atacante Fábio Soares. O volante José Breno inicialmente também se apresentaria para o Baiano, mas foi emprestado ao Londrina para a disputa da Série C.

Entre os novos rostos, o zagueiro Zé Marcos e o lateral Claudinho foram citados por Carpini como reforços que vão estar no Barradão nesta sexta-feira. “[Caio Vinícius] vai jogar o estadual e, se houver merecimento, vai continuar. Isso o atleta já sabe. Zé Marcos e Claudinho também chegam para jogar o estadual. Então vamos ter uma equipe competitiva”, disse o técnico rubro-negro em entrevista ao ge.

Há a possibilidade de que outros reforços também adiantem a sua apresentação, como os volantes Val Soares e Thiaguinho, além do atacante Bruno Xavier. Thiago Conti, inclusive, chegou a Salvador nesta quinta-feira (2). O Vitória também tem acerto com o goleiro Gabriel Vasconcelos, o lateral Hugo, o volante Ronald e os atacantes Wellington Rato e Fabrício Santos. Vale destacar que aqueles com o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF já podem ser anunciados pelo Leão.