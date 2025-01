COPINHA

Vitória estreia nesta sexta-feira (3) pela Copa São Paulo: veja onde assistir

Confronto contra o São José-RS começa às 15h

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 02:00

Wanderson Papaterra, volante do Vitória Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou e o Vitória estreia na maior competição de base do Brasil nesta sexta-feira (3). O rubro-negro enfrenta o São José-RS, pela primeira rodada do grupo oito, às 15h. A partida será transmitida pelo SporTV.

Além da equipe gaúcha, o Leão ainda vai enfrentar Comercial-SP e Retrô durante a primeira fase. Todos os jogos do grupo acontecem no Estádio Municipal José Vessi, na cidade de Cravinhos. Os dois primeiros colocados de cada um dos 32 grupos da competição avançam para o mata a mata. O confronto contra o Retrô ocorre na próxima segunda-feira (6), enquanto o jogo contra o Comercial-SP está marcado para a quinta-feira (9).

Ao todo, foram relacionados 22 jogadores e 13 profissionais da comissão técnica para a Copinha. Os nomes mais conhecidos da geração, no entanto, serão ausência no plantel comandado pelo treinador Laelson Lopes. Nomes como Luís Miguel, Lawan, Edenilson, Andrei, Riquelme e Emerson se apresentam na Toca do Leão para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Baiano.

Entre os jogadores que o torcedor rubro-negro deve ter um olho mais atento, o goleiro Davi Barbosa disputa sua segunda Copinha e já treinou com o elenco profissional. O jogador é titular do sub-20 e participou da campanha no último Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O volante Wanderson Papaterra é outro que deve ser observado. O jogador em 2024 entrou em campo em 10 partidas pelo Itabuna na Série D e em sete confrontos pelo sub-23 do Leão. O meio campista de 19 anos também já foi emprestado ao Internacional.

Em 2024, o Vitória ficou no grupo 30 da competição e terminou em segundo lugar na fase de grupos, com cinco pontos somados em um triunfo e dois empates. Na segunda fase, o adversário do Leão foi o Vasco. O rubro-negro goleou os rivais cariocas por 4x1, avançando para a terceira fase da competição, quando foi eliminado para o Ibrachina nos pênaltis. O atacante Fábio Soares, destaque do time na ocasião, entrou em campo cinco vezes na temporada passada pela equipe profissional.

A primeira participação do Leão no torneio foi em 1983. Dez anos depois, fez a sua melhor campanha na Copinha. O time que chegou às semifinais tinha o goleiro Dida, o volante Vampeta e o meia Paulo Isidoro. Mais tarde naquele ano, os jogadores revelados pelo rubro-negro fizeram parte da campanha que terminou como vice-campeão do Campeonato Brasileiro.

Em 2018, os baianos chegaram perto de voltar às semifinais da competição. O Leão foi eliminado nas quartas de final para o São Paulo. Após empatar em 2x2 no tempo normal, os rubro-negros foram superados nos pênaltis. Entre os nomes que fizeram parte da campanha do Vitória naquele ano, estavam os atacantes Eron e Luan Silva, o zagueiro Lucas Ribeiro e o goleiro Lucas Arcanjo, atual titular da equipe profissional.

Quem são os jogadores relacionados pelo Vitória:

Goleiros - Davi Barbosa e Ezequiel

Laterais - Gean, Paulo e Pedro Henrique

Zagueiros - Jadson, Kauan Santos e Luis Filipe

Meio-campistas - Gerson Neto, Hiago Moura, Italo Santana, Lucas Lohan, Ricardo, Vitinho e Wanderson Papaterra

Atacantes - Alex, Emanoel, Henri, Marcos Cabrobó, Mizael, Paulo Roberto e Rodrigo Dias