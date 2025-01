OFICIAL

Vitória anuncia contratação de zagueiro Zé Marcos, que jogou a Série A pelo Juventude

Novo defensor do Leão assinou contrato até o final de 2027

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 14:43

Zagueiro Zé Marcos foi anunciado como novo reforço do Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

O zagueiro Zé Marcos é o quarto reforço a ser anunciado pelo Vitória para a temporada 2025. O anúncio do jogador ocorreu durante a manhã deste domingo (5), através das redes sociais do Leão. Na publicação, o clube baiano informou que o jogador assinou um vínculo até 2027.

O novo defensor rubro-negro é um dos cinco reforços que já se apresentaram na Toca do Leão na última sexta-feira (3). Com 1,88 m, o zagueiro canhoto foi treinado por Carpini em 2023. A negociação, inclusive, foi motivada pela relação de amizade entre os dois.



Com a camisa do Juventude, Zé Marcos atuou em 74 partidas entre 2023 e 2024. Antes disso, passou por Criciúma, Avaí e Athletico-PR. O jogador de 26 anos tem sete gols e uma assistência na carreira. Vale lembrar que o clube rubro-negro só tem a disposição Wagner Leonardo como zagueiro canhoto no elenco.

Outros reforços

Além de Zé Marcos, o Vitória também já oficializou as chegadas do atacante Wellington Rato, do lateral direito Claudinho e do volante Thiaguinho. Os anúncios de contratações se iniciaram na última sexta-feira (3), dia em que houve a abertura da janela de transferências brasileira. O primeiro a ser revelado aos torcedores foi o ex-jogador do São Paulo.

A contratação de Wellington Rato foi um pedido do técnico Thiago Carpini. O treinador trabalhou com o jogador de 32 anos em sua curta passagem no comando do tricolor paulista, no início deste ano. Além disso, os dois foram companheiros de equipe na Caldense, em 2017. Na época, Carpini atuava como zagueiro/volante. Eles disputaram juntos o Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileiro.

Wellington Rato disputou 41 jogos pelo São Paulo em 2024, sendo 21 como titular. Ele somou nove assistências e um gol, anotado diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Já o momento maior de destaque do meia-atacante no clube paulista foi em 2023, quando participou de 64 partidas (46 como titular), marcou cinco gols e deu nove assistências. Naquela temporada, foi peça importante na conquista da Copa do Brasil.

Com 24 anos, o lateral direito Claudinho é formado nas divisões de base do Criciúma. Na atual temporada, o atleta disputou 55 partidas, marcando cinco gols e contribuindo com seis assistências. O jogador defendeu o time catarinense em 152 partidas, com 11 gols e 12 assistências.