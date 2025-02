TRAGÉDIA

Jogador morre após parar treino para amarrar cadarço

Vander Júnior Camilo Mesquita faleceu de mal súbito aos 27 anos

Um atleta de futsal faleceu após passar mal e parar o treino para amarrar o cadarço. Vander Júnior Camilo Mesquita, de 27 anos, jogava no Lavras Futsal, de Minas Gerais, e teve um mal súbito durante o treino da última terça-feira (18). >

Após se sentir mal no treinamento, o jogador recebeu atendimento médico, mas acabou não resistindo. Nesta quarta-feira (19), às 9h da manhã, o velório de Vander foi realizado, e o sepultamento acontecerá no Cemitério da Saudade de Lavras às 16h.>

Em homenagem ao atleta, a Prefeitura de Lavras divulgou uma nota, informando seu falecimento e destacando seu papel na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. "É com profundo pesar que informamos o falecimento do atleta Vander Júnior Camilo Mesquita, de 27 anos, integrante da equipe do Lavras Futsal, da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.Vander Júnior passou mal durante um treinamento nesta terça-feira, após parar para amarrar o tênis", escreveu.>