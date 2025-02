CARNAVAL

Morre em Salvador o carnavalesco Reginaldo Santos, fundador do Comcar

Regi, como era conhecido, foi um dos principais nomes do Carnaval na capital baiana

O carnavalesco Reginaldo Santos, um dos fundadores do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) e nome de destaque da folia baiana, morreu nesta quarta-feira (19). Reginaldo participou também da criação do Projeto Ouro Negro, que busca valorizar blocos afro, afoxés, samba e reggae na folia de Salvador.>

"É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso eterno conselheiro, amigo e apaixonado pelo nosso Carnaval, Reginaldo Santos (para os mais próximos Regi), nunca vamos esquecer seus esforços, dedicação, disposição e grande contribuição para a criação do Comcar, Projeto Ouro Negro, dentre outros que contribuem para o fortalecimento de nossa festa. Obrigado, amigo, por tudo que você fez e deixou de legado para o nosso Carnaval", diz a nota.>