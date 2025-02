CHUVAS FORTES

Motorista de app morre após carro ficar submerso durante enchente em São Paulo

Ela tinha 47 anos e chegou a receber tentativas de reanimação após ser retirada do veículo

O incidente ocorreu quando Janaina de Souza Maia, de 47 anos, ficou submersa dentro de seu carro na avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó. Ela, que era motorista de aplicativo, foi retirada do veículo e recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar, mas não resistiu, segundo o Uol. >

Em relação à previsão para os próximos dias, a Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de alerta devido ao calor intenso. Para quarta-feira (19), a mínima deve ser de 22°C, com máxima superando 34°C, e chuvas isoladas podem ocorrer no final da tarde e início da noite. Na quinta-feira (20), as temperaturas podem ultrapassar os 35°C, com previsão de chuvas fortes no final da tarde, além de raios e rajadas de vento.>