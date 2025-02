FÓRMULA 1

Maior rival de Senna, Prost detona série da Netflix: 'Ayrton não iria gostar'

Ex-piloto francês chamou produção de 'insensível'

Grande rival de Ayrton Senna na Fórmula 1, o francês Alain Prost detonou a série sobre o brasileiro da Netflix. O ex-piloto foi categórico ao afirmar que a lenda do automobilismo brasileiro não gostaria da produção, e chamou o projeto de "insensível".>

“Tenho certeza de que Ayrton não iria gostar, pelo menos ele não gostaria que fosse tão insensível. É uma ótima história, e você não precisa inventar coisas que não são verdadeiras. Se você tem que fazer algo comercial, não é legal fazer isso com o nome de Senna. Eu não gosto disso e não aceito isso”, disse, em entrevista à RAC Motori.>

Prost e Senna traçaram a grande rivalidade da Fórmula 1 na década de 1980. Os dois chegaram a ser companheiros de equipe na McLaren, mas colecionaram momentos de intrigas, troca de xingamentos e batidas nas pistas da Fórmula 1. Apesar dos embates, eles se tornaram amigos no fim da vida de Senna. O brasileiro morreu no dia 1º de maio de 1994, após sofrer um grave acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.>