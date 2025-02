NFL

Torcedora leva boneco de vodu de Mahomes para o Super Bowl

A torcida do Philadelphia Eagles apelou até mesmo para superstições contra o Kansas City Chiefs no último domingo (9)

Aconteceu de tudo no Super Bowl 2025: até boneco de vodu. Durante a grande final da NFL, uma torcedora levou um boneco de Patrick Mahomes, jogador do Kansas City Chiefs, e espetou o artefato durante o jogo, vencido pelo Philadelphia Eagles por 40 a 22. >

Sob os olhos do mundo inteiro, a torcida dos Eagles tentou de tudo, indo até além dos gritos de apoio. A mulher estava vestindo uma camisa do time e espetando um boneco de vodu com uma blusa vermelha com o número 15.>