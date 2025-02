NFL

Super Bowl: Saiba quais artistas já fizeram o show do intervalo

Michael Jackson, Beyoncé, Shakira, Kendrick Lamar, Paul McCartney, Prince, Madonna, Bruno Mars e muitos outros já marcaram a história do show

Neste domingo (9) tem Super Bowl, e o mundo do esporte já começa a se sentir ansioso pelo famoso "crossover" com o mundo da música. Na expectativa para os shows de 2025 no intervalo da final da NFL, a liga de futebol americano, os shows icônicos que marcaram a história do evento sempre são relembrados, com artistas excepcionais na setlist. >

O Super Bowl nasceu em 1967, e desde então nunca deixou de trazer os maiores artistas da música mundial para os estádios. No início, bandas de universidades eram um clássico nos shows da NFL, até que uma das lendas musicais mudou os rumos do Super Bowl.>

O evento começou a ganhar dimensão principalmente a partir de 1990, quando Michael Jackson se apresentou em 1993. Desde então, o espetáculo do Rei do Pop elevou o nível do show na NFL, e as apresentações se tornaram cada vez mais incríveis com audiência do mundo inteiro. >