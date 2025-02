NFL

Chiefs x Eagles: horário, onde assistir e quem vai cantar no Super Bowl 2025

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam neste domingo (9), em Nova Orleans

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles vão disputar, neste domingo (9), o Super Bowl, a grande decisão da NFL (National Football League, a principal liga de futebol americano do mundo). O jogo acontece no Caesars Superdome, na cidade de Nova Orleans, a partir das 20h30 (de Brasília). Essa será a 59ª edição da final da competição.>

Evento esportivo mais assistido dos Estados Unidos, o Super Bowl é disputado pelo vencedor da NFC (National Football Conference) e da AFC (American Football Conference), as duas conferências da NFL. O Philadelphia Eagles foi o campeão da NFC, após superar o Washington Commanders por 55 a 23. Já o Chiefs foi o vencedor da AFC, depois de ganhar do Buffalo Bills por 32 a 29.>

A franquia de Kansas City, aliás, busca um feito inédito: conquistar o primeiro tricampeonato consecutivo da história do Super Bowl. A equipe é a atual bicampeã e conta com seis finais e quatro títulos no total (1970, 2020, 2023 e 2024). Já os Eagles vão disputar o quinto Super Bowl. Até aqui, venceram apenas uma vez, em 2018.>