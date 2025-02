CLIMÃO

Saiba o que Taylor Swift disse após ser vaiada no Super Bowl

Cantora era torcedora do Philadelphia Eagles, mas hoje apoia o Kansas City Chiefs por causa do namorado, Travis Kelce

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 10:54

Taylor Swift foi vaiada no Super Bowl Crédito: Reprodução

O Super Bowl LIX terminou com massacre do Philadelphia Eagles sobre o Kansas City Chiefs por 40 a 22, no último domingo (9), em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Mas não foi só a derrota do time de Patrick Mahomes que chamou a atenção nas redes sociais. Durante a partida, a cantora Taylor Swift recebeu uma contundente vaia após aparecer no telão da Ceasar Arena.>

A cantora de 35 anos ficou visivelmente surpreendida ao receber o desprezo do público. Ao ouvir a reação dos presentes no estádio, ela compartilhou o choque com a rapper Ice Spice, que estava imediatamente ao seu lado. Taylor olhou para a amiga, sorriu e rapidamente fechou o semblante, dizendo algo para uma pessoa posicionada em seu outro lado.>

O vídeo do momento viralizou, e o especialista em leitura labial NJ Hickling compartilhou o que a popstar comentou: "Ai, o que, o que está acontecendo?".>

?Taylor Swift BOOED at Super Bowl LIX pic.twitter.com/wQhyx4P45J — Daily Caller (@DailyCaller) February 10, 2025

A explicação é simples. Taylor revelou há alguns anos que torcia para o time do Philadelphia. O fato, inclusive, é citado em uma de suas músicas, "Gold Rush", de 2020. Hoje, porém, ela apoia o Kansas City Chiefs, time defendido pelo atual namorado da cantora, Travis Kelce.>