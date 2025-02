TRETA

Diego Hypólito revela mágoa com Jade Barbosa após casamento: 'Achei que era minha amiga'

Ex-ginasta citou episódio durante conversa sobre "quebrar a cara"

O ex-ginasta Diego Hypólito revelou a treta que teve com a também atleta Jade Barbosa por não ter sido convidado para o casamento dela, em setembro do ano passado. Diego e Jade foram colegas de time por mais de 15 anos. >

Diego estava conversando com Gracyanne Barbosa, na academia do BBB, sobre "quebrar a cara com as pessoas" e lembrou do episódio com Jade. >