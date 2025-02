PRÉ-BBB

Irmão explica transplante capilar de Diego Hypolito: 'Entradas estavam ficando mais evidentes'

Edson Hypolito afirmou que ex-ginasta sempre foi preocupado com a aparência: 'Sabíamos que isso incomodava ele'

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 16:32

Diego Hypolito foi medalhista de prata na Olimpíada do Rio-2016 Crédito: Jonne Roriz/COB

Um dos segredos revelados por Diego Hypolito no Big Brother Brasil 25 foi em relação ao seu próprio visual. O ex-ginasta contou que tinha calvície genética desde os 21 anos e, por isso, passou por um transplante capilar há oito anos. Irmão do ex-atleta, Edson Hypolito explicou a decisão de Diego, e afirmou que ele sempre foi muito preocupado com a aparência.>

"Diego decidiu fazer o transplante quando percebeu que as entradas estavam ficando mais evidentes e o cabelo estava caindo. Ele sempre foi muito decidido em relação à estética, então, ao se sentir incomodado com a queda, tomou a decisão de buscar uma solução", disse Edson, em entrevista ao gshow.>

"A grande mudança foi que ele ficou muito mais feliz, sabendo que o visual dele iria mudar bastante. Sempre se incomodou com a queda de cabelo, então essa foi a principal diferença. A autoestima dele realmente aumentou bastante depois disso", seguiu.>

Ainda durante o BBB 25, Diego revelou que, quando participou da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, usou lace, uma espécie de peruca em que os fios de cabelo são costurados em uma tela. Pouco depois, passou pelo transplante capilar. Segundo Edson, o ex-ginasta ganhou o apoio da família.>

"Acreditamos que a pessoa precisa estar bem consigo mesma, feliz e com a autoestima em alta. Sabíamos que isso incomodava ele, então sempre demos nosso apoio desde o começo. Nunca houve problema em relação a isso", falou.>

De acordo com o irmão do ex-atleta, foi preciso alguns cuidados específicos. "Depois do transplante, lembro que ele teve que ficar um tempo sem lavar o cabelo em casa e, depois, usou um shampoo específico para pele sensível, tipo shampoo de bebê, para ajudar na cicatrização. Também precisou passar alguns cremes", lembrou.>