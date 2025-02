HOMOFOBIA

Treinador de Diego Hypólito orientou mãe a bater no ginasta para impedir que ele fosse gay

O ginasta contou que perdeu até mesmo patrocínios por causa de sua orientação sexual

Em mais uma fala tocante no Big Brother, o ginasta Diego Hypólito desabafou sobre a homofobia que sofreu ainda criança, do seu técnico na época. Uma conversa entre o treinador e a mãe do atleta sobre seu futuro quando ele tinha dez anos ficou marcada até hoje na mente de Diego. >