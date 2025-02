NFL

Trump zomba de Taylor Swift após vaias no Super Bowl

A cantora foi vaiada no último domingo (9) por defender o time do namorado Travis Kelce

Marina Branco

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 17:18

Donald Trump e Taylor Swift Crédito: Reprodução I Instagram

Taylor Swift foi vaiada pela torcida do Philadelphia Eagles durante o Super Bowl 2025, já que a cantora torce para o Kansas City Chiefs, time adversário onde joga Travis Kelce, namorado da artista. As imagens das vaias quando Taylor aparece no telão geraram muitos comentários, até mesmo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. >

O presidente zombou de Taylor Swift após a vitória dos Eagles, campeões da NFL por 40 a 22 pontos na grande final. Em suas redes sociais, ele comentou as vaias do Ceasars Superdome para a cantora: "A única que teve uma noite mais difícil do que o Kansas City Chiefs foi Taylor Swift", escreveu. >

"Ela foi VAIADA no estádio. MAGA (Make America Great Again) é muito implacável!", completou. O comentário faz referência ao apoio que Taylor deu à candidata democrata Kamala Harris, rival de Trump, durante as eleições.>