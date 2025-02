GUERRA ECONÔMICA

Trump vai taxar em 25% todo aço e alumínio; Brasil é grande fornecedor

Republicano também adiantou que pretende anunciar “tarifas recíprocas” contra países que taxam as importações dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou neste domingo (9) que planeja impor uma taxa de 25% sobre todas as importações norte-americanas de aço e alumínio. A declaração foi feita durante uma viagem a Nova Orleans, onde ele acompanhou o Super Bowl. A medida, que afetará importações de metal de todos os países, deve ser formalmente anunciada nesta segunda-feira (10).>

“Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%”, afirmou Trump aos repórteres que o acompanhavam no avião presidencial. O republicano também adiantou que pretende anunciar “tarifas recíprocas” contra países que taxam as importações dos EUA.>

Desde que assumiu a Casa Branca em 20 de janeiro de 2025, Trump tem adotado uma política de guerra tarifária como estratégia para proteger os interesses econômicos dos EUA. Já foram anunciadas taxações para produtos do México, Canadá e China, mas, após negociações, as tarifas com os dois primeiros países foram suspensas temporariamente.>