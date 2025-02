MEIO AMBIENTE

Trump decide retomar produção e uso de canudos de plástico: 'Iniciativa ridícula'

Medida assinada por Biden tinha por objetivo acabar com o uso do objeto até 2035

A mudança dos canudos de plástico para os de papel foi uma decisão do ex-presidente Joe Biden. O intuito era reduzir por completo o uso do objeto até o final de 2035. Mas essa não é a primeira ação de Trump contra a questão ambiental: no início dessa gestão, ele já havia retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, medida global para contenção do aumento de temperatura do planeta e suspendeu as restrições sobre poluentes industriais.>