LUTO

Esposa de Marquinhos revela perda de bebê; zagueiro soube antes de jogo contra a Argentina

Carol Cabrino resolveu compartilhar sua história para ajudar outras mulheres na mesma situação

A goleada sofrida pelo Brasil diante da Argentina nesta terça-feira (26) foi o menor dos problemas para o zagueiro Marquinhos. Antes da bola rolar, o jogador recebeu a notícia de que sua esposa, Carol Cabrino, havia perdido o quarto filho do casal na nona semana de gravidez. A influenciadora compartilhou a história, nesta quarta-feira (26), através das redes sociais. >

"Desculpa se eu chorar, mas acho que faz parte. Enfim, há um tempo, eu tive a maravilhosa notícia de que estava grávida do meu quarto filho. E contei muito feliz essa notícia para minha família, meu marido e meus filhos, porque era uma coisa que eu estava tentando já fazia um tempo. Então, foi uma notícia muito feliz", lembrou. Os dois são pais de Maria Eduarda, de 7 anos, Enrico, de 5, e Marina, de 2. >

Ela disse que descobriu a gestação muito no início. Por conta disso, ao ser examinada por seu obstetra na Europa, não foi possível ouvir o coração do bebê. Ao voltar para o segundo exame, na segunda-feira (24), Carol descobriu que a gravidez não tinha evoluído. As informações foram divulgadas inicialmente pela revista Monet.>