JOGADOR ERRADO

Ex-jogador é confundido com Raphinha e recebe mensagens racistas de argentinos

Ex-Cruzeiro revelou que tomará providências caso as mensagens continuem

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de março de 2025 às 18:57

Ex-jogador, Rafinha foi confundido com Raphinha e recebeu mensagens de argentinos Crédito: Divulgação/Coritiba; Reprodução/Redes Sociais

Conhecido pelas passagens no Coritiba e no Cruzeiro, o ex-jogador Rafinha fez uma postagem nas redes sociais mostrando mensagens que está recebendo em seu perfil após ser confundido por argentinos com Raphinha, da Seleção Brasileira. Entre as mensagens recebidas pelo ex-jogador, parte delas são racistas.>

"Não tinha entendido o porquê das mensagens, li algumas e tem, infelizmente, com racismo, me chamando de macaco, desse tipo de coisa. Algo que nunca passei na carreira, estou passando agora. A maioria é desse tipo, fui até apagando. A gente já viu muitos casos dos argentinos com os brasileiros, eles acham “normal”, e não tem nada de normal nisso. Postei em um tom de brincadeira, mas as mensagens são sérias. Se tiver algo mais, vamos ter que tomar providências", disse o ex-meia Rafinha em entrevista ao ge.com.>

A reação dos argentinos acontece após a goleada sofrida pelo Brasil contra a Argentina, por 4x1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Antes da partida, os ânimos do confronto foram aquecidos por declarações feitas pelo atacante Raphinha sobre dar "porrada neles". >

As falas do jogador repercutiram na imprensa argentina e em outros lugares do mundo. As declaraçõs do jogador aconteceram em entrevista a Romário.>

"Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles?", perguntou Romário. "Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!", respondeu Raphinha. "Gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são f...", completou o Baixinho.>