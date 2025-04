DENÚNCIA

CBF contratou prostitutas para atender convidados em eventos oficiais, revela ex-diretora

Luísa Xavier também move processo de assédio moral contra Ednaldo Rodrigues e de assédio sexual contra outros dois

Segundo a advogada da ex-diretora, a ação não passou de uma "jogada de marketing" e ela sofreu com "retaliações, esvaziamento de atribuições e todo tipo de humilhação", além de ter sido remunerada em menos da metade do que seu antecessor.>

Luísa entrou com ações de assédio sexual contra Paiva e Nazareth Filho, e com ação de assédio moral contra Ednaldo. Em nota enviada à revista, Rodrigo Paiva negou as acusações e disse que sua "trajetória profissional sempre foi marcada por incentivos à desconstrução da cultura do assédio". A revista não conseguiu localizar Nazareth Filho. >