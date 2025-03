NAS REDES SOCIAIS

Dez vezes que Clara Brasil, noiva 51 anos mais nova que ex-presidente da CBF, sensualizou na internet

Apresentadora de 32 anos vive relacionamento com Marco Polo Del Nero, de 84

Clara acumula mais de 450 mil seguidores no Instagram, onde gosta de mostrar seu estilo de vida, com viagens, rotina de exercícios e cuidados com o rosto e corpo. Ela também costuma a 'sensualizar' na rede social, com vídeos de dancinha, fotos ousadas e raras imagens ao lado do noivo.>