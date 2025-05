COPACABANA

Arquiteto que sumiu após viagem para show da Lady Gaga é encontrado morto em praia no Rio

O corpo do arquiteto Igor Sousa, 26 anos, foi encontrado perto de arquipélago

O corpo do arquiteto Igor Sousa, 26 anos, foi encontrado na manhã do último sábado (10), no Rio de Janeiro. Igor estava desaparecido desde o domingo (4) quando avisou ao namorado que entraria no mar da praia de Copacabana. Os dois estavam na cidade para ver o show de Lady Gaga, que aconteceu no dia anterior ao desaparecimento.>