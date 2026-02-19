Acesse sua conta
Filho preferido e polêmico: quem é o ex-príncipe preso por repassar informações a Jeffrey Epstein

Andrew é o terceiro filho da Rainha Elizabeth II

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:51

Ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira (19)
Ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução

O ex-príncipe Andrew, de 66 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19) pela polícia do Reino Unido. A prisão faz com que o terceiro filho da Rainha Elizabeth II, que morreu em 2022, volte ao centro de uma nova crise envolvendo a família real britânica.

De acordo com a BBC, a detenção está relacionada a uma investigação aberta há dez dias para apurar suspeitas de que Andrew teria repassado informações confidenciais do governo a Jeffrey Epstein. A polícia confirmou que houve uma prisão por "má conduta em cargo público".

Antes de ter o nome associado ao escândalo, Andrew era apontado nos bastidores como o filho favorito entre os quatro herdeiros da rainha. Construiu carreira nas Forças Armadas e serviu por 22 anos na Marinha britânica. Ingressou no Colégio Naval Real em 1979, tornou-se piloto de helicóptero e participou da Guerra das Malvinas.

Ex-príncipe Andrew foi preso

Ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira (19) por Reprodução
Ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira (19) por Reprodução
Ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira (19) por Reprodução
Ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira (19) por Reprodução
Ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira (19) por Reprodução
1 de 5
Ex-príncipe Andrew foi preso nesta quinta-feira (19) por Reprodução

Ao longo do período, acumulou condecorações e projeção dentro da instituição. O desgaste público começou a se intensificar a partir de 2020, quando se afastou das funções oficiais após o escândalo envolvendo Epstein. Naquele ano, abriu mão de uma promoção militar prevista para quando completasse 60 anos.

Em 2022, perdeu todos os títulos militares e também o direito de utilizar o tratamento de "sua alteza". A decisão partiu da própria Rainha Elizabeth II depois que um tribunal de Nova York deu prosseguimento a um processo civil no qual Andrew era acusado de agressão sexual contra uma jovem de 17 anos em 2001.

O caso agravou a pressão sobre a monarquia. Em 2025, o então rei Charles III retirou do irmão o título de príncipe. Desde então, ele passou a ser identificado oficialmente como Andrew Mountbatten-Windsor. Com a nova destituição, também perdeu o direito de permanecer no Royal Lodge e se mudou para uma casa de campo dentro do complexo de Sandringham, propriedade privada do monarca.

Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein

O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação
Mick Jagger aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton e de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
O ator Kevin Spacey aparece ao centro em uma sala com outros homens, entre eles o ex-presidente Bill Clinton em foto sem data por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece ao lado de Jeffrey Epstein por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece em uma piscina ao lado de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
Ghislaine Maxwell aparece em uma piscina ao lado do ex-presidente Bill Clinton por Divulgação
Jeffrey Epstein aparece sentado em sofás ao lado do jornalista Walter Cronkite e de outro convidado por Divulgação
Sala de massagem com imagens de mulheres nuas nas paredes; foto sem data faz parte dos milhares de registros do caso Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece com destaque em várias das imagens recém-divulgadas, algumas delas ao lado de mulheres cujas identidades foram censuradas por Divulgação
Epstein e Ghislaine Maxwell por Divulgação
1 de 10
O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação

Manifestação real

O Charles III se manifestou oficialmente após a prisão do irmão mais novo ser deitdo. Em comunicado divulgado pela BBC, o monarca afirmou ter recebido a informação “com a mais profunda preocupação”.

Na declaração, Charles ressaltou que o caso deve seguir “um processo completo, justo e adequado”, conduzido pelas autoridades responsáveis. Ele também reforçou que a família real dará total respaldo às investigações. “Como já disse antes, eles contam com nosso apoio e cooperação plenos e irrestritos”, declarou.

O rei ainda deixou claro que não comentará o assunto enquanto o procedimento estiver em curso. “Permitam-me afirmar com clareza: a lei deve seguir seu curso. À medida que esse processo continua, não seria correto comentar mais sobre este assunto”, afirmou. Segundo ele, os compromissos públicos da família real serão mantidos normalmente.

