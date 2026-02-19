Acesse sua conta
Rei Charles III se pronuncia após prisão do irmão, o ex-príncipe Andrew: 'Lei deve seguir seu curso'

Rei diz ter recebido notícia com “a mais profunda preocupação” e promete cooperação irrestrita

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:25

Andrew ao lado do irmão, Charles
Andrew ao lado do irmão, Charles Crédito: Reprodução

O Charles III se manifestou oficialmente após a prisão do irmão mais novo, Andrew Mountbatten-Windsor, detido no âmbito de uma apuração por “má conduta no exercício das funções oficiais”. Em comunicado divulgado pela BBC, o monarca afirmou ter recebido a informação “com a mais profunda preocupação”.

Na declaração, Charles ressaltou que o caso deve seguir “um processo completo, justo e adequado”, conduzido pelas autoridades responsáveis. Ele também reforçou que a família real dará total respaldo às investigações. “Como já disse antes, eles contam com nosso apoio e cooperação plenos e irrestritos”, declarou.

O rei ainda deixou claro que não comentará o assunto enquanto o procedimento estiver em curso. “Permitam-me afirmar com clareza: a lei deve seguir seu curso. À medida que esse processo continua, não seria correto comentar mais sobre este assunto”, afirmou. Segundo ele, os compromissos públicos da família real serão mantidos normalmente.

Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein

O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação
Mick Jagger aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton e de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
O ator Kevin Spacey aparece ao centro em uma sala com outros homens, entre eles o ex-presidente Bill Clinton em foto sem data por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece ao lado de Jeffrey Epstein por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece em uma piscina ao lado de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
Ghislaine Maxwell aparece em uma piscina ao lado do ex-presidente Bill Clinton por Divulgação
Jeffrey Epstein aparece sentado em sofás ao lado do jornalista Walter Cronkite e de outro convidado por Divulgação
Sala de massagem com imagens de mulheres nuas nas paredes; foto sem data faz parte dos milhares de registros do caso Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece com destaque em várias das imagens recém-divulgadas, algumas delas ao lado de mulheres cujas identidades foram censuradas por Divulgação
Epstein e Ghislaine Maxwell por Divulgação
1 de 10
O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação

Leia o pronunciamento na íntegra

"Tomei conhecimento, com a mais profunda preocupação, das notícias sobre Andrew Mountbatten-Windsor e da suspeita de má conduta em cargo público.

O que se segue agora é o processo completo, justo e adequado pelo qual essa questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes.

Nesse sentido, como já disse antes, eles contam com nosso apoio e cooperação plenos e irrestritos.

Permitam-me afirmar com clareza: a lei deve seguir seu curso.

À medida que esse processo continua, não seria correto que eu comentasse mais sobre este assunto.

Enquanto isso, minha família e eu continuaremos em nosso dever e serviço a todos vocês.

Charles R."

Prisão ocorreu no dia do aniversário

Andrew Mountbatten-Windsor foi preso na quarta-feira, em Norfolk, justamente no dia em que completava 66 anos. A detenção aconteceu enquanto a polícia realizava buscas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk.

Em nota, as autoridades informaram que o irmão do rei foi detido “como parte de uma investigação" por “má conduta no exercício das funções oficiais”. Conforme a BBC, ele permanece sob custódia.

A polícia acrescentou que não confirmaria oficialmente a identidade do preso, “conforme as diretrizes nacionais”, e alertou que o caso “está agora em andamento, portanto, deve-se ter cuidado com qualquer publicação para evitar desacato ao tribunal”.

O chefe assistente de polícia Oliver Wright afirmou que a medida foi tomada “após uma avaliação minuciosa”. Segundo ele, “é importante que protejamos a integridade e a objetividade de nossa investigação enquanto trabalhamos com nossos parceiros para apurar essa suposta infração”. A corporação reconheceu ainda o interesse público no episódio: “Entendemos (...) e forneceremos atualizações no momento apropriado”.

Operação

A ação policial teve início após a chegada de seis viaturas descaracterizadas à propriedade de Wood Farm, localizada na área de Sandringham, na vila de Wolferton. Cerca de oito agentes à paisana participaram da operação, iniciada pouco depois das 8h. Um dos policiais carregava um computador portátil de uso oficial. Parte dos veículos acessou a residência pela entrada principal, enquanto outros utilizaram o acesso traseiro.

As investigações incluem a análise de alegações que surgiram em arquivos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein. Entre os pontos sob avaliação estão acusações de que Mountbatten-Windsor teria compartilhado informações sensíveis com o financista quando atuava como enviado comercial do Reino Unido.

No sistema jurídico britânico, o crime de má conduta em cargo público pode levar à pena máxima de prisão perpétua. Cerca de 30 minutos após o início da operação, uma das viaturas deixou o local, seguida por outros dois veículos - um deles, segundo informações, transportando a equipe de segurança de Mountbatten-Windsor.

