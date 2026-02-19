FAMÍLIA REAL

Rei Charles III se pronuncia após prisão do irmão, o ex-príncipe Andrew: 'Lei deve seguir seu curso'

Rei diz ter recebido notícia com “a mais profunda preocupação” e promete cooperação irrestrita

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:25

Andrew ao lado do irmão, Charles Crédito: Reprodução

O Charles III se manifestou oficialmente após a prisão do irmão mais novo, Andrew Mountbatten-Windsor, detido no âmbito de uma apuração por “má conduta no exercício das funções oficiais”. Em comunicado divulgado pela BBC, o monarca afirmou ter recebido a informação “com a mais profunda preocupação”.

Na declaração, Charles ressaltou que o caso deve seguir “um processo completo, justo e adequado”, conduzido pelas autoridades responsáveis. Ele também reforçou que a família real dará total respaldo às investigações. “Como já disse antes, eles contam com nosso apoio e cooperação plenos e irrestritos”, declarou.

O rei ainda deixou claro que não comentará o assunto enquanto o procedimento estiver em curso. “Permitam-me afirmar com clareza: a lei deve seguir seu curso. À medida que esse processo continua, não seria correto comentar mais sobre este assunto”, afirmou. Segundo ele, os compromissos públicos da família real serão mantidos normalmente.

Leia o pronunciamento na íntegra

"Tomei conhecimento, com a mais profunda preocupação, das notícias sobre Andrew Mountbatten-Windsor e da suspeita de má conduta em cargo público.

O que se segue agora é o processo completo, justo e adequado pelo qual essa questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes.

Nesse sentido, como já disse antes, eles contam com nosso apoio e cooperação plenos e irrestritos.

Permitam-me afirmar com clareza: a lei deve seguir seu curso.

À medida que esse processo continua, não seria correto que eu comentasse mais sobre este assunto.

Enquanto isso, minha família e eu continuaremos em nosso dever e serviço a todos vocês.

Charles R."

Prisão ocorreu no dia do aniversário

Andrew Mountbatten-Windsor foi preso na quarta-feira, em Norfolk, justamente no dia em que completava 66 anos. A detenção aconteceu enquanto a polícia realizava buscas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk.

Em nota, as autoridades informaram que o irmão do rei foi detido “como parte de uma investigação" por “má conduta no exercício das funções oficiais”. Conforme a BBC, ele permanece sob custódia.

A polícia acrescentou que não confirmaria oficialmente a identidade do preso, “conforme as diretrizes nacionais”, e alertou que o caso “está agora em andamento, portanto, deve-se ter cuidado com qualquer publicação para evitar desacato ao tribunal”.

O chefe assistente de polícia Oliver Wright afirmou que a medida foi tomada “após uma avaliação minuciosa”. Segundo ele, “é importante que protejamos a integridade e a objetividade de nossa investigação enquanto trabalhamos com nossos parceiros para apurar essa suposta infração”. A corporação reconheceu ainda o interesse público no episódio: “Entendemos (...) e forneceremos atualizações no momento apropriado”.

Operação

A ação policial teve início após a chegada de seis viaturas descaracterizadas à propriedade de Wood Farm, localizada na área de Sandringham, na vila de Wolferton. Cerca de oito agentes à paisana participaram da operação, iniciada pouco depois das 8h. Um dos policiais carregava um computador portátil de uso oficial. Parte dos veículos acessou a residência pela entrada principal, enquanto outros utilizaram o acesso traseiro.

As investigações incluem a análise de alegações que surgiram em arquivos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein. Entre os pontos sob avaliação estão acusações de que Mountbatten-Windsor teria compartilhado informações sensíveis com o financista quando atuava como enviado comercial do Reino Unido.