GOLPE

Hacker é preso por pagar só 1 centavo por diárias de até mil euros em hotéis de luxo

Polícia diz que método é inédito e aponta prejuízo superior a 20 mil euros

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:42

Espanhol foi preso Crédito: pexels

A Polícia Nacional da Espanha anunciou na quarta-feira (18) a prisão de um jovem hacker de 20 anos suspeito de explorar uma falha em sistemas de reservas para se hospedar em hotéis de alto padrão pagando apenas um centavo de euro por diária. De acordo com as autoridades, trata-se de um caso inédito de crime cibernético no país.

Segundo a investigação, o suspeito teria manipulado o processo de validação de pagamentos de uma plataforma eletrônica utilizada por um site de reservas. Com a alteração, as hospedagens apareciam como quitadas integralmente, embora o valor efetivamente debitado fosse simbólico - apenas um centavo - mesmo em quartos avaliados em até 1.000 euros por noite (cerca de R$ 6.182,54).

“Esse ataque cibernético foi especificamente projetado para alterar o sistema de validação de pagamentos, e é a primeira vez que detectamos um crime usando esse método”, informou a Polícia Nacional da Espanha.

Ainda conforme a corporação, o homem, de nacionalidade espanhola, aproveitava as estadias para consumir produtos do frigobar e, em algumas ocasiões, deixava despesas pendentes. Ele foi detido enquanto estava hospedado em um hotel de luxo em Madri, onde havia feito uma reserva de quatro noites que totalizava 4.000 euros.

A polícia afirma que o suspeito já havia se hospedado diversas vezes no mesmo estabelecimento, acumulando prejuízos superiores a 20 mil euros, segundo uma porta-voz.