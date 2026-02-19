Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hacker é preso por pagar só 1 centavo por diárias de até mil euros em hotéis de luxo

Polícia diz que método é inédito e aponta prejuízo superior a 20 mil euros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:42

hacker
Espanhol foi preso Crédito: pexels

A Polícia Nacional da Espanha anunciou na quarta-feira (18) a prisão de um jovem hacker de 20 anos suspeito de explorar uma falha em sistemas de reservas para se hospedar em hotéis de alto padrão pagando apenas um centavo de euro por diária. De acordo com as autoridades, trata-se de um caso inédito de crime cibernético no país.

Segundo a investigação, o suspeito teria manipulado o processo de validação de pagamentos de uma plataforma eletrônica utilizada por um site de reservas. Com a alteração, as hospedagens apareciam como quitadas integralmente, embora o valor efetivamente debitado fosse simbólico - apenas um centavo - mesmo em quartos avaliados em até 1.000 euros por noite (cerca de R$ 6.182,54).

“Esse ataque cibernético foi especificamente projetado para alterar o sistema de validação de pagamentos, e é a primeira vez que detectamos um crime usando esse método”, informou a Polícia Nacional da Espanha.

Ainda conforme a corporação, o homem, de nacionalidade espanhola, aproveitava as estadias para consumir produtos do frigobar e, em algumas ocasiões, deixava despesas pendentes. Ele foi detido enquanto estava hospedado em um hotel de luxo em Madri, onde havia feito uma reserva de quatro noites que totalizava 4.000 euros.

A polícia afirma que o suspeito já havia se hospedado diversas vezes no mesmo estabelecimento, acumulando prejuízos superiores a 20 mil euros, segundo uma porta-voz.

 A apuração teve início após um site de reservas on-line comunicar movimentações suspeitas no começo do mês. Embora as operações inicialmente aparentassem estar corretas, a irregularidade veio à tona dias depois, quando a plataforma de pagamento repassou à empresa afetada o valor real pago - muito abaixo do registrado nas reservas.

Mais recentes

Imagem - Uso de Viagra pode reduzir risco de Alzheimer em 18%, aponta estudo

Uso de Viagra pode reduzir risco de Alzheimer em 18%, aponta estudo
Imagem - Filho preferido e polêmico: quem é o ex-príncipe preso por repassar informações a Jeffrey Epstein

Filho preferido e polêmico: quem é o ex-príncipe preso por repassar informações a Jeffrey Epstein
Imagem - Rei Charles III se pronuncia após prisão do irmão, o ex-príncipe Andrew: 'Lei deve seguir seu curso'

Rei Charles III se pronuncia após prisão do irmão, o ex-príncipe Andrew: 'Lei deve seguir seu curso'

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
01

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

A energia do dia favorece foco, constância e decisões conscientes

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
02

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Dia traz viradas importantes, cortes necessários e aprendizado sobre aceitar o que não pode mais ser mantido

Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos
03

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Ator lutava contra esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa

Imagem - De férias nas Maldivas, Gracyanne Barbosa expõe momento íntimo com o namorado: ‘Acordo ele’
04

De férias nas Maldivas, Gracyanne Barbosa expõe momento íntimo com o namorado: ‘Acordo ele’

Influenciadora digital compartilhou momentos com o namorado nas redes sociais