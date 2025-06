O PONTÍFICE VEM AÍ?

Bruno Reis convida papa Leão XIV para visitar Salvador

Chefe do executivo também rebateu as críticas da oposição sobre a viagem

Após reunião com o papa Leão XIV, na última quarta-feira (25), no Vaticano, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, retornou à cidade. Já nesta segunda-feira (30), ele entregou mais 100 casas reformadas pelo programa Morar Melhor em Brotas. >

A audiência de Bruno Reis com o pontífice, escolhido em maio deste ano como novo líder da Igreja Católica, aconteceu durante o Jubileu dos Governantes, evento que reuniu líderes políticos de vários países, na Praça São Pedro. O chefe do executivo soteropolitano esteve acompanhado da esposa, Rebeca Cardoso, e do filho Breno.>

Ao publicar imagens do encontro, o prefeito relatou um convite feito ao pontífice para visitar a capital baiana. “Tive a alegria de encontrar o Papa Leão XIV e, claro, aproveitei pra reforçar o convite: queremos Salvador na rota da próxima visita ao Brasil! Nossa cidade está de braços abertos para receber o Santo Padre e compartilhar nossa fé e nossa energia com o mundo”, disse.>

Durante agenda nesta segunda, Bruno Reis afirmou que o tom das críticas da oposição à viagem não contribui em nada com o progresso e desenvolvimento da cidade e do estado. “Antes de falar da vida dos outros, é bom tomar conta da sua, porque esse prefeito aqui, todos sabem disso, não escuta nada calado. Infelizmente, para muitos, as verdades doem. Quem faz errado se incomoda com as verdades", comentou. >