REPERCUSSÃO

Políticos saúdam novo papa Leão 14: 'Que siga o legado de Francisco', diz Bruno Reis

Prefeito de Salvador, governador do estado e presidente escreveram nas redes sociais

Tharsila Prates

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:44

Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro Crédito: Narcin Mazur/ Fotos Públicas

A escolha do novo papa Leão 14, norte-americano de atuação missionária na América Latina, repercutiu entre os políticos brasileiros. Nas redes sociais, eles desejaram um bom papado para Robert Francis Prevost. "Que Robert Prevost, o novo papa Leão 14, siga o legado do papa Francisco em defesa da paz, da justiça social e da dignidade das pessoas mais vulneráveis. O papel do Papa está além da religião católica e a gente espera que venha aí um papado de respeito às diferenças, solidariedade e amor ao próximo”, escreveu Bruno Reis, prefeito de Salvador.>

Nascido em Chicago, Prevost tem 69 anos e é o primeiro papa norte-americano da história. "Robert Francis assume a liderança da Igreja com uma história marcada pelo cuidado com o próximo. Que ele construa um legado de paz, amor e acolhimento aos que mais precisam. Da Bahia, terra de fé e esperança, desejamos coragem e luz nessa missão espiritual", desejou o governador Jerônimo Rodrigues, marcando o perfil do novo papa no X (antigo Twitter).>

Também no X, o presidente Lula cumprimentou o novo papa, torcendo para que ele dê continuidade ao legado de Francisco, que, nas palavras do petista, teve como principais virtudes a busca incessante ela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos. "Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo", escreveu Lula.>