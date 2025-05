PRIMEIRO PAPA NORTE-AMERICANO

Por que Leão 14? Saiba quem foi último pontífice a usar nome escolhido por novo papa

Último líder religioso a usar título foi precursor da doutrina social na Igreja

O nome retoma o papado de Leão 13 (1810-1903), que foi o líder da Igreja Católica entre os anos de 1878 e 1903. Para o Padre Edson Menezes, pároco da Basílica do Senhor do Bonfim, a escolha reflete o legado social de seu antecessor e amigo, Papa Francisco, além do enfoque nas questões sociais trazido em encíclica papal publicada em 1891.>

A carta pontifícia aborda as questões socioeconômicas levantadas pela revolução industrial, que estava a pleno vapor na época da publicação. Além disso, comenta as condições de vida dos operários e os direitos dos trabalhadores. >

Na opinião do pároco da Basílica do Senhor do Bonfim, o fato do novo papa ser norte-americano pode significar uma mediação entre o extremismo incitado por Donald Trump e as novas demandas pela paz no mundo.>