SALVADOR

'Muito orgulho': prefeito Bruno Reis avalia primeiros 100 dias da sua atual gestão

No período, mais de 100 obras e ações foram entregues à população

Monique Lobo

Publicado em 10 de abril de 2025 às 21:13

Prefeito Bruno Reis na entrega da quarta etapa do projeto Mané Dendê Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

completou os primeiros 100 dias nesta quinta-feira (10). No período, mais de 100 obras e ações em áreas como saúde, educação, infraestrutura, habitação, esporte e meio ambiente foram entregues à população. >

Um dos destaques, foi a entrega da quarta etapa do projeto Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário, que aconteceu nesta quinta, com novas moradias e obras de urbanização. O projeto é considerado o maior investimento da história da Prefeitura de Salvador.>

No início do ano, a primeira entrega de 2025 marcou o compromisso da gestão com a segurança da população. No dia 2 de janeiro, foi inaugurada a obra de contenção de encosta na Rua Porto Alegre, no bairro de Tancredo Neves.>

Na área da educação, a prefeitura entregou quatro unidades de ensino: a Escola Municipal Maria Constança, na Mata Escura; a Escola Municipal Professora Maria de Lurdes Santana Alves, na Capelinha de São Caetano; a Escola Municipal Cônego Emílio Lobo, em São Caetano; e a Escola Municipal Radialista Raimundo Varela Freire Júnior, no Rio Sena. >

O programa Morar Melhor entregou cerca de 2 mil casas reformadas somente nestes primeiros 100 dias. O programa já beneficiou mais de 56 mil imóveis desde a sua criação.>

No esporte, a Prefeitura entregou novos campos com gramado sintético. Nos primeiros 110 dias, entre os equipamentos inaugurados estão a Arena da Portelinha, no bairro 7 de Abril; a Arena Armindo Biriba; e a Arena Marisco, na Cidade Baixa.>

Na mobilidade urbana, o destaque ficou para a inauguração do Viaduto Duda Mendonça, na região da Avenida ACM, que contribui para desafogar o trânsito na movimentada Rótula do Abacaxi. A frota de ônibus da cidade também foi renovada com a entrega de novos veículos para o transporte público.>

Diversas áreas de lazer e convivência também foram revitalizadas com a entrega de novas praças. A gestão também lançou o novo programa Recicla Salvador, voltado para a cidadania e conservação ambiental, e promoveu avanços em contenções de encostas, com entregas em Tancredo Neves, Mata Escura, Federação, Plataforma e Saramandaia.>

O prefeito Bruno Reis comemorou os avanços já concretizados nos primeiros meses do novo ciclo da administração municipal. “Chegar aos 100 dias com mais de 100 entregas é motivo de muito orgulho. Esse resultado mostra o quanto nossa equipe está empenhada em seguir transformando Salvador e, principalmente, melhorando a vida das pessoas, em especial as que mais precisam. Ao longo dos últimos anos, as pessoas se acostumaram com uma gestão presente nas ruas e, principalmente, uma gestão que entrega em todas as áreas", afirmou. >