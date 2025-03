MULHERES LÍDERES

Em encontro, Bruno Reis destaca liderança feminina como diferencial da gestão em Salvador

A ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, convidada especial, compartilhou sua trajetória no esporte

O prefeito Bruno Reis afirmou nesta quinta-feira (27) que a participação feminina é fundamental para os resultados da administração municipal. A declaração foi feita durante a abertura do 2º Encontro de Mulheres Líderes da Prefeitura de Salvador, realizado no Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), que reuniu cerca de 600 servidoras em cargos de chefia. >

"Não há governo no Brasil que tenha tantas mulheres à frente de projetos e pastas importantes como nós temos aqui em Salvador", destacou o prefeito, citando como exemplo a parceria com a vice-prefeita Ana Paula Matos. "Ana me ajuda muito. É meu porto seguro e a pessoa com quem eu divido os problemas da cidade", afirmou.>