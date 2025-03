SUSTENTABILIDADE

Salvador terá novo programa de reciclagem; veja como vai funcionar

Projeto Recicla Salvador vai expandir postos de coleta na cidade

Salvador passará a contar com um número maior de postos de reciclagem, além de oferecer remuneração inédita para as cooperativas e seus cooperados. As informações foram divulgadas, nesta segunda-feira (24), pelo prefeito Bruno Reis e estão entre as ações do novo programa de reciclagem para Salvador que foi denominado Recicla Salvador.>